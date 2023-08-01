Российский рынок акций продолжил рост

Курс доллара по итогам дня вырос на 0,7%, евро - на 0,23%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжил развивать успех и покорил очередную круглую вершину 3 100 пунктов по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,66%, до 3 093,64 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,16%, до 1 055,79 пункта из-за слабости рубля. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,7%, закрывшись на отметке 92,30 рубля, евро - на 0,23%, до 101,03 рубля, юань - на 0,029%, до 12,84 рубля.

Подъем российских бумаг наблюдался, несмотря на спад сырьевых котировок и слабый внешний фон в целом. Среди основных драйверов движения - сохраняющаяся слабость рубля, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Мировые площадки не показали единой динамики. "Общий риск-аппетит снизился. Отчасти этому могла способствовать статистика - июльский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР от Caixin отступил в зону спада (49,2 пункта), хотя прогноз был иным (50,3 пункта). Производственный PMI еврозоны за прошлый месяц также вышел хуже ожиданий. Некоторым утешением стали позитивные июньские данные по европейской безработице. В США июльский производственный PMI и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июне оказались примерно в рамках прогнозов", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста вторника на российском фондовом рынке оказались акции логистической компании ДВМП (+10,7%). "Рост мог произойти на новости о том, что компания намерена увеличить мощности Владивостокского морского торгового порта в связи с переориентацией российских экспортных потоков в азиатском направлении", - рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,5%) после сильного роста накануне, связанного с ожидаемой сменой юрисдикции холдинга на российскую, также предположила эксперт.

Прогноз

Завтра наиболее важные статданные также придут из-за океана - в частности, станут известны изменения количества американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP) в июле, и недельные данные EIA по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, отметил Александр Бахтин.

В рамках сезона корпоративных отчетов квартальные финансовые результаты в среду представят Qualcomm, CVS Health Corp, Shopify Inc, PayPal Holdings Inc, MetLife, Kraft Heinz. Московская биржа отчитается об оборотах за июль. "Норникель" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года, добавил специалист.

Несмотря на техническую перегретость российского рынка, потенциал продвижения вверх сохраняется, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 2 августа по индексу Мосбиржи - 3025-3125 пунктов, по курсу рубля к доллару - 90,5-92,5 рубля.

В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3000-3150 пунктов. Пара доллар/рубль может завтра двигаться в интервале 91-93 рублей, евро/рубль - в коридоре 100-102 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,6-13 рублей.