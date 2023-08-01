Оверчук обсудил углубление интеграции в ЕАЭС с послом Казахстана в России

Заместитель председателя правительства России заявил, что сотрудничество с Казахстаном успешно развивается во всех сферах, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук обсудил с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, включая процесс углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.

"В ходе встречи рассмотрена актуальная двусторонняя повестка, вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, основные направления культурно-гуманитарного взаимодействия и перспективы углубления интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе", - указали в правительстве РФ. В этом контексте Оверчук подчеркнул, что сотрудничество России и Казахстана успешно развивается во всех сферах, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной.

"Стороны обсудили также ход подготовки к предстоящему заседанию межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан и к XIX форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проведение которых в этом году запланировано в Казахстане", - говорится в сообщении.