На Дальнем Востоке вылов лососей приблизился к 400 тыс. тонн

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что в некоторых регионах ожидаются рекордные результаты по вылову

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские рыбаки к 1 августа выловили почти 400 тыс. тонн лососей, при этом еженедельный вылов превышает 140 тыс. тонн. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Лососевая путина 2023 на Дальнем Востоке идет полным ходом: к 1 августа вылов приблизился к 400 тыс. тонн. Продолжая флагманские традиции российского рыболовства, дальневосточные рыбаки показывают отличные результаты. Путина идет очень хорошими темпами, еженедельный вылов превышает 140 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства, отметил, что в некоторых регионах ожидаются рекордные результаты по вылову.

Как отмечается в сообщении ведомства, традиционно по вылову лидируют рыбаки Камчатского края: добыто 356 тыс. тонн, что составляет почти 92% всего дальневосточного вылова лососей. Кроме того, наращивают объемы добычи и другие регионы Дальнего Востока. Вылов в Хабаровском крае составил 8,33 тыс. тонн, в Сахалинской области - 10,4 тыс. тонн, в Магаданской области - 11,5 тыс. тонн, в Приморском крае - 1,55 тыс. тонн.