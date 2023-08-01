Константинов: киевский режим переоценивает влияние атак по Крыму на логистику региона

Как заявил председатель Государственного совета республики, между регионом и материковой частью России налажена стабильная логистическая система

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Представители киевского режима переоценивают ущерб от террористических атак по инфраструктуре Республики Крым, заявляя о серьезных проблемах с логистикой на полуострове, - между регионом и материковой частью России налажена стабильная логистическая система. Об этом сказал ТАСС председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Ранее в украинских СМИ распространили заявление представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк о том, что атаки по связанной с Крымом дорожной инфраструктуре, в том числе по Крымскому мосту, привели к существенному нарушению грузовой логистики.

"Трогательная "забота" о нашей логистике украинской военной чиновницы не удивляет. <...> Вот только всякий раз разнокалиберные гуменюки упорно переоценивают результаты своей террористической деятельности и упрямо не хотят принимать реальность такой, какова она есть. В реальности Крым связан с Россией мостом через Керченский пролив, территориальным коридором, идущим вдоль северного побережья Азовского моря, на полуостров по энергомосту поступает электричество, по газоводу - природный газ", - сказал Константинов.

По словам спикера, киевский режим уже не способен ни на какое созидание. "Любое конструктивное действие вызывает у них приступ ненависти. Они и радоваться умеют только учиненным ими разрушениям и убийствам", - добавил Константинов.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате террористического акта повреждено дорожное полотно на автомобильной части моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Часть потока автотранспорта в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.