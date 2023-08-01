Polymetal подтвердил остановку торгов акциями на LSE

Компания также подтвердила, что торги на Астанинской фондовой бирже 1 августа приостановили для проведения необходимых для редомициляции процедур

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Polymetal подтвердил, что в преддверии перерегистрации компании в Казахстан 7 августа торги акциями на Лондонской фондовой бирже (LSE) остановлены, сообщила компания.

"Компания подтверждает, что торги ее обыкновенными акциями на LSE приостановлены и уже не возобновятся", - говорится в сообщении.

Компания подтверждает, что торги на Астанинской фондовой бирже (AIX) 1 августа также были приостановлены с целью проведения необходимых для редомициляции процедур. "Компания ожидает, что торги на этой площадке будут возобновлены в день завершения редомициляции или после него. Несмотря на временную приостановку, компания подтверждает, что после редомициляции, обыкновенные акции компании продолжат котироваться на AIX, которая станет первичной площадкой торгов", - уточнили в Polymetal.

Компания сообщала, что в результате перерегистрации обыкновенные акции перестанут быть совместимыми с электронными расчетами в рамках CREST, что приведет к несоответствию компании основным требованиям листинга на Лондонской фондовой бирже. Поэтому торги обыкновенными акциями на LSE необходимо будет приостановить до даты делистинга, последний день торгов - 1 августа. Акционеры компании одобрили делистинг акций с LSE, ожидаемая дата делистинга - 29 августа.

В мае этого года акционеры Polymetal в ходе внеочередного собрания одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. В результате перерегистрации основной листинг переместится с LSE на Астанинскую международную биржу.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.