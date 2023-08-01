Подмосковное предприятие вышло на рынок Колумбии при поддержке региона

В результате был заключен экспортный контракт на сумму $90 тыс. с колумбийской компанией из города Йопаль

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Малое научно-производственное предприятие "Антракс" из Фрязино стало первой подмосковной компанией, подписавшей экспортный контракт с партнерами из Колумбии при поддержке региона. Об этом сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Содействие компании оказал фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области, который помог ей разместиться на электронной площадке, где представлена продукция производителей промышленного оборудования.

"В результате был заключен экспортный контракт на сумму $90 тыс. с колумбийской компанией из города Йопаль, которая решила приобрести у подмосковного производителя индикаторы короткого замыкания для диагностики и мониторинга ЛЭП", - сказала Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Как уточнили в министерстве, это предприятие разрабатывает и производит инновационное оборудование, интеллектуальные системы, программные и комплексные решения для электрических сетей малого, среднего и высокого класса напряжения.

"Мы работаем более 30 лет на рынке электротехнического оборудования и за это время успели занять уверенную позицию не только в России, но за рубежом. <...> Ежегодно мы расширяем географию своего присутствия и яркий пример - сотрудничество с Колумбией", - отметил директор МНПП "Антракс" Андрей Кучерявенков.

Размещение на торговых электронных площадках - одна из услуг, которые фонд поддержки ВЭД Московской области готов оказать экспортерам. Также фонд проводит образовательные программы и мероприятия, оказывает содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта компании и многим другим. Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", заключили в пресс-службе министерства.