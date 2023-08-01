Сенаторы США предложили направить $1,88 млрд на помощь энергосектору Украины и другие цели

Законопроект также предусматривает предоставление инвестиций и технической помощи в Европе и Юго-Восточной Европе "с целью снижения зависимости региона от российских энергоресурсов"

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американские сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, предусматривающий выделение $1,88 млрд на восстановление энергетического сектора Украины, разрыв экономических связей между Россией и восточноевропейскими странами, а также другие цели.

Как утверждается в заявлении председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси), законопроект направлен на "привлечение американских инвестиций в украинскую энергетическую инфраструктуру и укрепление энергобезопасности Восточной Европы". Он предполагает "реагирование на срочную потребность Украины в топливе, содействие в восстановлении и модернизации ее энергетической инфраструктуры, а также предоставление инвестиций и технической помощи в Европе и Юго-Восточной Европе с целью снижения зависимости региона от российских энергоресурсов".

Инициативу разработали Менендес и сенатор Джим Риш (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Они предлагают ассигновать на указанные цели суммарно $1,88 млрд по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию США. $1,1 млрд из этой суммы предполагается направить на "поддержку восстановления, безопасность и модернизацию энергосектора Украины", "не менее $500 млн - на сокращение зависимости восточноевропейских стран от российских поставок энергоносителей".

Кроме того, средства предполагается использовать для "укрепления связей региона в энергетической сфере", "наращивания диверсификации источников поставок энергоносителей", "реагирования на опасения, касающиеся здоровья людей и ядерной безопасности на Украине", "создания механизмов надзора" и иных нужд.