Великобритания временно отменила пошлины на сельхозпродукцию из Молдавии

Льготы будут действовать 12 месяцев

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Великобритания отменила пошлины и торговые квоты на некоторые виды фруктов и овощей из Молдавии для поддержки действующего правительства. Об этом проинформировало посольство Великобритании в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Это даст молдавскому бизнесу больше возможностей для увеличения экспорта таких продуктов, как помидоры, чеснок, столовый виноград, яблоки, сливы, виноградный сок и вишня", - говорится в сообщении. Льготы будут действовать 12 месяцев.

Основным рынком сбыта молдавской сельхозпродукции традиционно являлась Россия. Однако в августе 2022 года Россельхознадзор ввел запрет на некоторые виды молдавской продукции растениеводства из-за нарушений в области фитосанитарного контроля. Тогда молдавская делегация планировала визит в Россию для разрешения этого вопроса, однако он так и не состоялся на фоне резкой критики Москвы со стороны проевропейских властей в Кишиневе и похолодания отношений между странами.