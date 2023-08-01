Объем софинансирования долгосрочных сбережений будет зависеть от уровня дохода граждан

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что если среднемесячный доход у гражданина до 80 тыс. рублей, то он получает софинансирование "рубль на рубль"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Объем софинансирования вложений от государства по программе долгосрочных сбережений будет зависеть от уровня среднемесячного дохода гражданина. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на горячей линии в "Российской газете".

"Мы думали, как привлечь в программу граждан с разным уровнем дохода. Граждане, имеющие доход выше среднего, в большинстве случаев понимают, что такое инвестиции и долгосрочные сбережения. Они, так сказать, более продвинуты в этих вопросах. Поэтому люди, которые получают зарплату выше определенного уровня, нуждаются в стимулах от государства меньше, чем люди, которые получают, например, ниже, чем 80 тыс. рублей в месяц. Поэтому мы сделали градацию поддержки со стороны государства исходя из среднемесячного дохода гражданина", - сказал Чебесков.

По его словам, если среднемесячный доход у гражданина до 80 тыс. рублей, то он получает софинансирование "рубль на рубль". То есть вкладывает 36 тыс. рублей и получает от государства 36 тыс. рублей. "Если среднемесячный доход участника от 80 тыс. рублей, то ему нужно вложить уже два рубля, чтобы получить рубль от государства, то есть вложить 72 тыс. рублей, чтобы получить от государства 36 тыс. рублей. Если среднемесячный доход участника программы высокий, больше 150 тыс. рублей в месяц, то тогда уже нужно вложить 4 рубля, чтобы получить рубль софинансирования от государства", - пояснил Чебесков.

Ранее в интервью ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов может вернуться к вопросу об увеличении срока софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений после запуска программы, сначала необходимо посмотреть как она работает.

О программе

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ - договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

Закон предусматривает создание нового долгосрочного сберегательного продукта для граждан, позволяющего получить дополнительный доход в будущем. Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Сформированные сбережения могут быть использованы на долгосрочные стратегические цели, такие как получение дополнительного дохода после 15 лет формирования сбережений или при достижении определенного возраста - 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Гражданин в любой момент при наступлении особых жизненных ситуаций сможет воспользоваться сформированными сбережениями в полном объеме.

Для участия в программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Гражданин, страховщиком которого является НПФ, будет иметь возможность перевода средств пенсионных накоплений на формирование средств по договору долгосрочных сбережений НПФ. Уплаченные взносы граждан по договору долгосрочных сбережений в течение трех лет будут софинансироваться государством.

Софинансирование будет определяться с учетом уплаченных взносов граждан по договору долгосрочных сбережений и их среднемесячного дохода, но не более 36 тыс. рублей в год.

В случае смерти гражданина сформированные средства по договору долгосрочных сбережений наследуются даже после назначения выплаты, за исключением случая назначения гражданину пожизненной выплаты.