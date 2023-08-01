Кот-д'Ивуар прекратил торговлю с Нигером

Как сообщило агентство Reuters, Бенин и Того, через порты которых проходит основной объем внешней торговли Нигера, прекратили с республикой все операции

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Кот-д'Ивуара ввело полный запрет на торговлю с Нигером, выполняя санкции, наложенные 30 июля саммитом Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на нигерских мятежников, захвативших власть в результате государственного переворота. Об этом сообщило агентство Reuters.

Весь экспорт и импорт между Кот-д'Ивуаром и Нигером остановлен, отмечает оно. В 2021 году, согласно данным ООН, Кот-д'Ивуар импортировал из Нигера товаров на $2,3 млн, в первую очередь свежие овощи и фрукты.

Одновременно Бенин и Того, через порты которых проходит основной объем внешней торговли Нигера, прекратили с ним все операции. Крупнейшим торговым партнером Нигера является Китай, на который приходится почти 19% от общего объема нигерского импорта.

В свою очередь Центральный банк государств Западной Африки, который обслуживает восемь государств Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), прекратил все операции с Нигером, выполняя решения саммита ECOWAS. Накануне был отменен выпуск государственных облигаций Нигера, который должен был 31 июля поступить на мировые финансовые рынки. Его объем был запланирован на уровне $51 млн.

ECOWAS ввел против Нигера санкции, включая блокаду границ и прекращение финансовых операций как ответ на захват военными власти в этой стране.