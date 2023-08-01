Росатом начал рекультивацию самого проблемного уранового хвостохранилища бывшего СССР

Работы проводятся в сотрудничестве с Министерством чрезвычайных ситуаций Киргизии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Росатом начал работы по рекультивации самого проблемного хвостохранилища на территории бывшего СССР - хвостохранилища "Туюк-Суу" неподалеку от поселка Мин-Куш (Киргизия). Как сообщают местные СМИ, работы ведутся в сотрудничестве с Министерством чрезвычайных ситуаций Киргизии.

Поселок Мин-Куш возник в 1947 году как центр добычи урановой руды, открытой здесь несколько ранее геологом Кашириным. В расположенном неподалеку хвостохранилище Туюк-Суу сосредоточено около 450 тыс. куб. м радиоактивных отходов. Там существует угроза схода оползня с образованием подпрудного озера, которое по мере заполнения может угрожать устойчивости хвостохранилища и приведет к его размыву и выносу радиоактивных материалов в реку Кекемерен.

В окрестностях поселка Мин-Куш четыре хвостохранилища: "Талды-Булак", "Туюк-Суу", "Как" и "Дальнее". А всего в Киргизии насчитывается несколько десятков оставшихся со времен Советского Союза хранилищ, где собрано около 132 млн куб. м отходов радиоактивного производства.

Из-за недостатка средств Киргизия после распада СССР не проводила масштабных работ по их техническому обслуживанию. Большинство из них пришли в аварийное состояние и, по мнению экологов, стали представлять угрозу для окружающей среды. Соглашение об оказании Россией помощи Киргизии в рамках проекта "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" было подписано в 2013 году. Планируется, что все предусмотренные документом работы должны быть завершены к концу 2023 года.