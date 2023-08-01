Великобритания разрешила ГТЛК проводить операции по банкротству зарубежных дочерних фирм

Соответствующая лицензия вступает в силу с 1 августа 2023 года и истекает 31 июля 2025 года

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании выдало генеральную лицензию, позволяющую Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) проводить операции по банкротству своих зарубежных дочерних фирм. Соответствующий документ опубликован Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Отмечается, что лицензия вступает в силу с 1 августа 2023 года и истекает 31 июля 2025 года. При этом Минфин Великобритании может "изменить, отозвать или приостановить лицензию в любое время". ГТЛК была внесена в британский санкционный список 21 апреля прошлого года.

31 мая Высокий суд Ирландии принял решение о начале процедуры ликвидации GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. Как указали в ГТЛК, с указанной даты все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам. В компании подчеркнули, что ликвидация "дочек" не окажет существенного влияния на финансовую стабильность материнской организации.