1 августа, 18:58,
обновлено 1 августа, 19:20

Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.

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Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, заявившей, что договоренность о содействии экспорту удобрений и продовольствия РФ больше не работает после решения Москвы приостановить участие в черноморской инициативе.

"Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках сделки. Ровно наоборот - лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТомас-Гринфилд, Линда
© Информационное агентство ТАСС
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