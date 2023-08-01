Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.

Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, заявившей, что договоренность о содействии экспорту удобрений и продовольствия РФ больше не работает после решения Москвы приостановить участие в черноморской инициативе.

"Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках сделки. Ровно наоборот - лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля.