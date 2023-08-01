Постпред США заявила, что договоренности по экспорту удобрений из РФ более не действуют

По словам Линды Томас-Гринфилд, генсек ООН "продолжает усилия, чтобы вернуть Россию в сделку"

ООН, 1 августа. /ТАСС/. США считают, что не несут обязательств по облегчению экспорта российских удобрений после выхода РФ из зерновой сделки. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции по случаю перехода председательства в СБ ООН в августе к Соединенным Штатам.

"Генеральный секретарь ООН продолжает усилия, чтобы вернуть Россию в сделку. Мы участвовали в сделке, наше участие заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений. Если они не в сделке, то и эта часть сделки больше не работает", - сказала она, отвечая на вопрос о том, продолжат ли США содействовать экспорту продовольствия и удобрений из РФ.

Ранее США выпустили ряд генеральных лицензий для облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений. США также одобрили, как утверждал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, проведение расчетов через американский банк JPMorgan с российским Россельхозбанком. Вопрос, заданный Томас-Гринфилд, касался в том числе продолжения расчетов через JPMorgan.