В Томской области поддержали возможный запрет экспорта необработанных кедровых орехов

Замгубернатора региона Андрей Кнорр сообщил, что от этого запрета область потеряет в выручке, однако переработка в конечном итоге принесет больше

ТОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Томская область, которая является одним из крупнейших поставщиков кедровых орехов, поддерживает предложение о запрете экспорта неочищенного кедрового ореха. Для этого необходимо ввести большие пошлины, высказал мнение журналистам замгубернатора региона Андрей Кнорр.

"Я за то, чтобы запретить [экспорт кедрового ореха]. Мы одни из основных поставщиков. <...>Томская область кедровый орех так не продает, это какие-то посредники или еще кто-то. У нас мощностей для обработки ореха до ядра - она двойная, если не больше. 7-8 лет назад ставили такую задачу, многие построили эти мощности, причем кое-кто делает даже шлифованное [ядро]", - сказал Кнорр.

Он добавил, что снижение экспорта может быть реализовано через введение высокой пошлины на вывоз, чтобы было невыгодно экспортировать необработанный орех.

"Конечно, ядро хранится меньше, хранить можно в шишке, а потом по мере необходимости перерабатывать. <…> У нас достаточно мощностей для использование [кедрового ореха] в кондитерских и других отраслях в РФ", - отметил замгубернатора. По словам Кнорра, от этого запрета регион потеряет в выручке, однако переработка в конечном итоге принесет больше. Сейчас томские производители скупают орехи для переработки в разных регионах России - от Дальнего Востока до ХМАО - и делают из него "все, что только можно".

По оценке Минсельхоза России, томские дикоросы составляют 10% всех переработанных в стране. Департамент потребительского рынка областной администрации называет отрасль одной из приоритетных для томской экономики, экономическая ценность дикоросов в регионе достигает 16,5 млрд рублей в год. В Томской области сосредоточена примерно четверть сибирских запасов кедрового ореха. Как сообщал ТАСС замруководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Владислав Азаренко, в 2022 году томские предприятия стали ведущими поставщиками - они отправили 62% физического объема всех экспортированных кедровых орехов.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил запретить экспорт неочищенного кедрового ореха и передать полномочия регионам на выдачу лицензий на его сбор. Он отметил, что сейчас этот ресурс экспортируют, очищают, а затем он снова поступает в регион, но уже в 5-6 раз дороже. В октябре прошлого года депутаты края направили предложения по корректировке федерального законодательства в этой области, среди которых, в частности, допуск к конкурсам на заготовку только компаний, имеющих мощности для переработки ресурса, а также введение штрафов до 1 млн рублей за нарушения.