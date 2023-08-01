Кондитеры видят возможность снижения цен на какао-бобы и сахар в РФ в ближайшее время

Как сообщил исполнительный директор ассоциации "Асконд" Вячеслав Лашманкин, в регионах началась переработка сахарной свеклы нового урожая, что "дает определенный шанс на снижение цен на рынке"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Кондитеры в России фиксируют рост цен на ключевые ингредиенты для шоколада, при этом они рассчитывают на скорое решение проблемы с ценами на какао-бобы и сахар. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин.

"Мы фиксируем существенный рост цен на ключевые ингредиенты, к числу которых относятся какао-бобы, какао-продукты и сахар. При этом такое состояние дел вовсе не обязательно продлится долго. Так, в настоящее время в ряде регионов Российской Федерации уже началась переработка сахарной свеклы нового урожая, что дает определенный шанс на снижение цен на рынке. Также может измениться погода в странах Западной Африки, а с ней поменяется прогноз на урожай какао и фьючерсы на него", - сказал Лашманкин.

Он напомнил, что фьючерсы на какао-бобы в понедельник "перешагнули" 12-летний максимум и достигали $3 600 за тонну. Причем в этом году наблюдается нестандартная ситуация для рынка полуфабрикатов шоколадного производства, при которой цены растут одновременно как на какао-бобы, так и на продукты их переработки (масло какао, какао тертое, какао-порошок). Обычно цены на какао-бобы и какао-масло меняются разнонаправленно. Что касается отпускных цен на сахар, то во вторник они также перешагнули отметку в 64 рубля за кг, добавил Лашманкин.

"Учитывая, что основу любого шоколада составляют какао-продукты и сахар, рост сырьевой составляющей шоколадного производства можно считать состоявшимся фактом. Справедливости ради, нужно сказать, что данная ситуация не является исключительно проблемой нашей страны: в схожем положении находятся производители шоколада во всем мире", - отметил он.

По словам директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", не стоит ожидать сокращения ассортимента выпускаемой продукции. "В случае вывода по инициативе поставщика товара из матрицы сетевого ритейла, вернуть его обратно на полку будет почти невозможно. Также у производителей вряд ли получится сократить количество акционного товара, потому что все промоактивности прописаны в договорах поставки. Ну и, конечно, нашим потребителям не стоит беспокоиться о замене ингредиентов в шоколаде: шоколад не может называться шоколадом, если он сделан не из какао-продуктов и сахара", - пояснил Лашманкин.