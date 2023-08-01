ЮАР ведет консультации с Россией и другими странами для возобновления зерновой сделки

Она позволит сохранить экспорт зерна и удобрений из региона Черного моря, отметила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика (ЮАР) ведет консультации с Россией, другими странами и ООН для поиска путей для возобновления зерновой сделки, которая позволит сохранить экспорт зерна и удобрений из региона Черного моря. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор во время переговоров в Претории со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону рассмотреть возможность участия в зерновой сделке, мы также взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы найти решение для возобновления этой сделки", - подчеркнула Пандор.