Мосбиржа выявила у "Детского мира" несоответствие требованию по корпоративному управлению

Компании установили трехмесячный срок для устранения несоответствия

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московская биржа выявила несоответствие "Детского мира" требованию по корпоративному управлению. Компании установлен трехмесячный срок для устранения несоответствия, следует из сообщения биржи.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" и в связи с окончанием срока действия решения совета директоров Банка России от 23.12.2022 в части неприменения в качестве оснований для перевода ценных бумаг из первого уровня списка несоблюдение требований к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента, выявлено несоответствие требованию по корпоративному управлению, установленному разделом 2.18 приложения 2 к указанным правилам листинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эмитенту установлен трехмесячный срок для устранения выявленного несоответствия. "Неустранение несоответствия в установленный биржей срок будет являться основанием для исключения акций ПАО "Детский мир" из котировальной части списка ценных бумаг", - добавляется в сообщении.

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр".

Ранее "Детский мир" объявил о планах провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. В конце мая 2023 года дочерние структуры "Детского мира" запустили три программы приобретения акций ПАО. По общему правилу, цена приобретения акций - 71,5 рубля за бумагу.