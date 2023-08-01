Эксперт заявил необходимости федеральной программы для развития горных территорий России

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отметил, что вопрос правового регулирования развития и сохранения такой местности имеет высокую социальную значимость

МАЙКОП, 1 августа. /ТАСС/. Развитие более 35 субъектов Российской Федерации, которые являются горными, требует разработки отдельной федеральной стратегической программы. Таким мнением с ТАСС поделился экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов перед открытием форума горных субъектов Российской Федерации "Устойчивое развитие горных территорий" в Адыгее.

По мнению экспертов, вопрос правового регулирования развития и сохранения горных территорий РФ имеет высокую социальную значимость. В действующем законодательстве РФ отсутствует единый нормативный правовой акт, который регулировал бы отношения в этой сфере. Принятие специального федерального закона - первый и самый важный шаг на пути к комплексному развитию таких территорий, в том числе к повышению качества жизни населения. Необходимо развивать инфраструктуру, логистику, создавать условия для инвестиций и возникновения новых рабочих мест.

"Российская Федерация - это многонациональная страна, в которой более 35 субъектов являются горными. Соответственно, для нас является актуальным проблематика устойчивого развития этих территорий. <...> Сохранение наших горных территорий, культуры народов - вот что главное. Нужна федеральная стратегическая программа, которая бы ориентировала, стимулировала развитие региональных программ по развитию таких регионов", - считает Абдулатипов.

Он уточнил, что "надо заботиться о горных территориях, иначе они начинают опустевать". По словам экс-главы Дагестана, многие народы покидают их из-за отсутствия там условий для достойной жизни, также наблюдается большое количество миграций на равнину. Заседание в Адыгее является подготовительным к проведению "Международного горного форума" в Санкт-Петербурге в октябре.

"Будучи председателем Совета национальностей Верховного Совета России, я в 1991 году выступил с инициативой разработки спецпрограммой "Горы Дагестана". Это программа была принята, потом стала федеральной, и благодаря этой программе многие проблемы горных территорий Дагестана были решены на том этапе. Одновременно проблематикой устойчивого развития горных территорий занимались многие субъекты России, в частности, это Адыгея, Северная Осетия - Алания, Республика Алтай и другие. В Адыгее, кстати, накоплен очень хороший опыт работы местных сообществ по развитию горных территорий: и экология, и среда обитания горцев, это и традиционная культура", - отметил Абдулатипов.

Форум горных субъектов РФ "Устойчивое развитие горных территорий" пройдет в Адыгее в двухдевном формате. Эксперты обсуждают политико-правовое обеспечение устойчивого развития горных и предгорных территорий, российский и международный опыт их устойчивого развития, социально-культурные факторы, защиту и сохранение традиционной среды обитания горцев.