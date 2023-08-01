В Запорожской области "Автодор" завершил ремонт 79 км трассы сухопутного коридора в Крым

В пресс-службе компании отметили, что всего уложили 264 тыс. тонн асфальтобетона и установили свыше 800 дорожных знаков

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госкомпании "Автодор" завершили ремонт дороги между Мелитополем и Бердянском, которая входит в сухопутный коридор в Крым, сообщили в пресс-службе компании.

"Дорожники Государственной компании "Автодор" завершили ремонт 79 км автодороги между Мелитополем и Бердянском. На 79 км, которые проходят по территории Запорожской области, уложено 264 тыс. тонн асфальтобетона. На двухполосной автодороге, которая является частью 359-км маршрута из Ростовской области в Крым, отремонтированы остановки, установлено свыше 800 дорожных знаков и нанесена разметка термопластиком", - сообщили в пресс-службе.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В результате террористического акта повреждено дорожное полотно на автомобильной части моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Часть потока автомобильного транспорта в Крым с полуострова направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.