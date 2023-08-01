На Кипре заявили о достаточных запасах зерна

Представитель министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Константис Спанашис отметил, что его страна импортирует более 85% своих потребностей в ячмене, полностью завозит кукурузу, соевые бобы и другие культуры

НИКОСИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Кипр не испытывает дефицита зерна и располагает достаточными его запасами. Об этом заявил представитель министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Константис Спанашис, комментируя ситуацию на мировом рынке после выхода России из зерновой сделки.

По его словам, Кипр импортирует более 85% своих потребностей в ячмене, полностью завозит кукурузу, соевые бобы и другие культуры.

"Что касается зерна, предназначенного для потребления населением, то ситуация немного лучше, поскольку примерно до 30% может быть покрыто местным производством, особенно пшеницы твердых сортов, из которой делают манную крупу", - приводит его слова Кипрское информационное агентство. Спанашис предположил, что резкого роста цен на зерно не будет, поскольку в последнее время открылись альтернативные маршруты для его экспорта в Европу.

На вопрос, затронет ли кипрский рынок выход России из зерновой сделки, Спанашис ответил: "У нас не будет серьезных перебоев [с поставками], за исключением небольшого роста цен, который и так уже произошел".

"На данный момент нет никаких признаков, которые бы заставляли нас паниковать, и нет никаких признаков того, что будет нехватка [продукции]. У нас тоже есть кое-какие запасы, которые мы сделали в прошлом году, как только начался кризис, не зная, как он будет развиваться", - отметил Спанашис. "Мы как государство убедились, что у нас есть запасы, которых нам хватит на месяц. Но я считаю, что использовать резервы не придется", - добавил он.