Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

Такое решение было принято из-за высокой долговой нагрузки и ожидания ухудшения фискальной ситуации в течение следующих трех лет, следует из сообщения агентства

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом.

Как говорится в сообщении рейтингового агентства, снижение было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за "ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту".

Среди других факторов, которые привели к решению о пересмотре рейтинга, Fitch называет сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС.

Fitch ранее не оценивал кредитный рейтинг США ниже уровня AAA. В 2011 году такое решение было принято рейтинговым агентством S&P (также до уровня AA+). Fitch предупреждал о возможности понижения рейтинга в 2013, 2019 и 2023 годах. Понижение кредитного рейтинга может негативно сказаться на возможностях заимствования страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с решением рейтингового агентства. "Я решительно не согласна с решением Fitch Ratings. Изменение, о котором сегодня объявлено Fitch Ratings, является произвольным, оно опирается на устаревшие данные", - говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Йеллен. В нем выражается мнение, что "американская экономика остается крупнейшей и самой динамичной в мире, с самыми глубокими и наиболее ликвидными финансовыми рынками".