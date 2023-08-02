"Аквариус" планирует выпустить смартфоны на базе ОС "Аврора" до конца года

Глава совета директоров группы компаний Алексей Калинин уточнил, что такой проект требует больших инвестиций

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Аквариус" может представить до конца года несколько мобильных устройств на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Об этом рассказал глава совета директоров "Аквариуса" Алексей Калинин в интервью Forbes.

В новую линейку мобильных устройств на базе ОС "Аврора" войдут несколько моделей ноутбуков, планшетов и смартфонов, отметил Калинин. Он добавил, что такой проект требует больших инвестиций, но надеется, что компания сможет представить часть линейки до Нового года, пишет издание.

"Аквариус" планирует занять около 20% рынка потребительских устройств в течение трех лет. "Если мы не будем целиться в такую долю, это будет бессмысленно", - рассказал Калинин.

Об ОС "Аврора"

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. "Аврора" может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.