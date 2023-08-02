Правительство США не согласилось с решением Fitch понизить рейтинг США до AA+

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что такое решение агентства противоречит реальности

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Белый дом не согласен с решением агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы категорически не согласны с этим решением <...>, понижение рейтинга тогда, когда президент [США Джо] Байден добился крупнейшего восстановления одной из сильнейших экономик в мире, противоречит реальности. Очевидно, что экстремизм республиканских чиновников, начиная от поддержки дефолта и заканчивая подрывом [системы государственного] руководства и демократии, а также желанием расширить налоговые льготы для зажиточного [класса] и корпораций, является неизменной угрозой для нашей экономики", - убеждены в американской администрации.

Министр финансов США Джанет Йеллен также выразила несогласие с решением рейтингового агентства.

Как говорится в сообщении Fitch, снижение рейтинга было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за "ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту".