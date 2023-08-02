Приморское УФАС возбудило дело об ограничении конкуренции при ремонте дорог по нацпроекту

Фигурантами стали АО "СПЕЦСУ" и Минтранс региона

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Приморское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о нарушении закона "О защите конкуренции" при заключении контрактов на ремонт дорог по национальному проекту, сообщили на сайте ведомства.

"Фигурантами дела стали АО "СПЕЦСУ" и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Как следует из представленных документов, в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" министерство заключило 8 госконтрактов с АО "СПЕЦСУ" на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Все контракты заключены без снижения цены", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что для победы АО "СПЕЦСУ" министерство намеренно укрупнило лот, объединив работы по ремонту на трех участках дорог в разных муниципальных образованиях края. Кроме того, в конкурсной документации не были установлены предельные значения к опыту участника закупки, что фактически предопределило победу АО "СПЕЦСУ".

"Рассмотрев материалы, Приморское УФАС России возбудило в отношении АО "СПЕЦСУ" и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края дело по признакам нарушения ст. 16 ФЗ "О защите конкуренции" (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения)", - добавили в управлении.