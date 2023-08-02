На газонакопительную станцию в Приморье прибыла первая партия сжиженного газа для КНР

В Китай ее отправят автотранспортом

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Первая партия сжиженного углеродного газа (СУГ) прибыла на единственную в Приморье газонакопительную станцию для отправки в Китай, сообщает пресс-служба администрации Хасанского муниципального района. Совместный российско-корейский проект реализуется в поселке Краскино на юге Приморья.

Строительство газонаполнительной станции началось в 2019 году корейской компанией STX Corporation, инвестировавшей порядка 600 млн рублей. Проект реализовали с помощью преференциального режима свободного порта Владивосток.

"Первые железнодорожные цистерны сжиженного газа прибыли по железной дороге в Краскино, чтобы далее отправиться автотранспортом в КНР. Открытие нового объекта, предназначенного для хранения и перевалки СУГ, стало знаковым событием для экономики не только Хасанского округа, но и всего региона. На территории Приморского края это первый и пока единственный газонаполнительный терминал, ставший исполнителем экономической программы по перераспределению торговых потоков с запада на восток", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в администрации, это российский газ, который поставлен из Сургута и будет направлен в Хуньчунь (КНР). В целом предполагается, что основными потребителями проходящего через станцию сжиженного газа станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Потенциальный объем перевозки СУГ составит около 20 тыс. тонн ежегодно.