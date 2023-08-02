2 августа, 04:52

ВТБ во втором квартале зафиксировал снижение числа кибератак

Заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников пояснил, что показатель сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года и первым кварталом 2023-го

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты банка ВТБ зафиксировали снижение числа кибератак во втором квартале по сравнению с показателями первого квартала 2023 года и периода 2022 года, заявил заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников.

"Интенсивность атак начала снижаться. Мы по второму кварталу [текущего года] видим явное сокращение числа атак по сравнению с периодом прошлого года и периодом первого квартала [2023 года]", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В июне заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик сообщил, что с февраля 2022 года на банк было совершено порядка 200 DDoS-атак, а их общая продолжительность составила более 37 дней. Кулик подчеркнул, что банк благодаря трансформации смог успешно им противостоять. 

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