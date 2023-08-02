АСЕАН активизирует переговоры с Россией для наращивания экономического сотрудничества

По словам генерального директора Департамента торговых переговоров при Министерстве торговли Таиланда Аурамон Суптхавитхум, участники встречи обсудили планы торгового и инвестиционного взаимодействия

БАНГКОК, 2 августа. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активизирует переговоры с Россией и несколькими европейскими странами с целью наращивания экономического сотрудничества. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По словам генерального директора Департамента торговых переговоров при Министерстве торговли Таиланда Аурамон Суптхавитхум, участники 15-й встречи старших должностных лиц по экономике Россия - АСЕАН, которая состоялась 14 июля в индонезийском городе Сурабая, "обсудили планы торгового и инвестиционного сотрудничества, а также план экономического сотрудничества между АСЕАН и Евразийской экономической комиссией". Стороны согласились с важностью цифровой трансформации микро-, малых и средних предприятий с целью повышения их эффективности. О ходе реализации плана сотрудничества между Россией и АСЕАН будет доложено на встрече министров экономики, которая состоится 21 августа в индонезийском городе Семаранг.

АСЕАН также готовится обсудить в августе вопросы экономического сотрудничества с Великобританией и странами Евросоюза.