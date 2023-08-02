Потребление энергии в ФРГ в первом полугодии снизилось на 7,1%

По информации DPA, потребление нефти сократилось на 2%

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Потребление энергии в Германии сократилось на 7,1% в первой половине 2023 года. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет Рабочей группы по энергетическим отчетам.

По оценкам экспертов, основными причинами сокращения являются рост цен на энергоносители, а также плохая экономическая ситуация. Несмотря на то что цены заметно снизились по сравнению с первой половиной 2022 года, их уровень все еще значительно выше, чем в 2021 году. "Цены на энергоносители продолжают давать импульс для энергосбережения, хотя и с несколько меньшей интенсивностью", - говорится в документе. Кроме того, наблюдается значительное падение производства в энергоемких отраслях химической, металлургической, бумажной и стекольной промышленности.

Согласно отчету, потребление энергии на единицу энергоносителя увеличилось только для возобновляемых источников - на 0,6%. Потребление нефти сократилось на 2%, природного газа - на 10,1%. "С одной стороны, снижение объясняется сокращением использования природного газа в промышленности, с другой стороны, потребление его населением и малым бизнесом было примерно на 10% ниже среднего показателя, наблюдаемого в течение многих лет", - подчеркнули эксперты.

Потребление каменного угля в первом полугодии сократилось на 10,8%. При этом уточняется, что его использование на электростанциях уменьшилось почти на 19%. Потребление бурого угля снизилось примерно на 18%. Это объясняется сокращением потребления электроэнергии внутри страны, а также "благоприятными условиями производства в соседних зарубежных странах".

Выработка электричества за счет атомной энергии упала на 57% в первом полугодии из-за перегрузки и последующего закрытия трех последних атомных электростанций. Всего за первое полугодие за рубеж было поставлено 3,1 млрд кВт*ч электроэнергии (в первом полугодии 2022 года этот показатель составлял 17,4 млрд). Специалисты указали, что Германия превратилась в нетто-импортера электроэнергии с профицитом импорта в размере 6,4 млрд кВт*ч во втором квартале.