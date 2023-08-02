Приложение "Юнистрим" пропало из Google Play

Из Google Play удалили приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение банка "Юнистрим" стало недоступно для скачивания в Google Play - магазине мобильных приложений для устройств Android, убедились корреспонденты ТАСС. Таким образом, из Google Play удалены мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США.

Согласно данным "Юнистрим", с помощью мобильного приложения можно совершать моментальные денежные переводы онлайн с карт различных банков по России, в СНГ и за рубеж с выплатой наличными в пунктах банка.

Ранее из иностранных магазинов приложений - таких, как Google Play и Appstore, - были удалены мобильные приложения российских банков, подпавших под санкционные ограничения. 1 августа из Google Play пропало приложение банка "Тинькофф".

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, банки "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.