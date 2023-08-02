Экс-премьер Молдавии заявил, что Кишинев впервые начал брать кредиты на покупку газа

Европейский банк реконструкции и развития ранее утвердил дополнительное финансирование Молдовы в размере €165 млн для закупки газа в предстоящий холодный период

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. После прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Молдавия впервые за годы независимости начала брать кредиты на покупку природного газа, поставки которого до этого оплачивали потребители. Об этом написал в среду в своем Telegram-канале бывший премьер Ион Кику, комментируя новость, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил дополнительное финансирование Молдовы в размере €165 млн для закупки газа в предстоящий холодный период. Сообщившая об этом президент банка Одиль Рено-Бассо напомнила, что в прошлую зиму банк выделил республике для закупок газа кредит на €300 млн, что помогло властям впервые закупать газ из альтернативных источников в Европе, а не у российского "Газпрома".

"До Санду и Спыну (Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии, курировавший вопросы энергетики - прим. ТАСС) страна не брала кредитов на покупку природного газа - достаточно было заплатить потребителям по 4-5 леев/куб.м. (около $0,25), чтобы в стране был газ. Теперь мало того, что тариф стал 30 леев (около $1,6 за 1 куб.м ), так еще и кредиты приходится брать. То есть мы должны платить за газ дважды", - отметил Кику. По его словам, "после €300 млн, взятых осенью прошлого года у ЕБРР, на которые Спыну купил газ в три раза дороже - а мы платили по самому высокому в Европе тарифу, преступная группа решила взять еще €165 млн".

"Тем временем Стамате и Литвиненко (глава юридической комиссии парламента Олеся Стамате и экс-министр юстиции Сергей Литвиненко - прим. ТАСС) спустили в унитаз всю реформу правосудия и борьбу с коррупцией. Спыну, ты можешь украсть еще больше!", - заключил бывший премьер, комментируя гремевшие весной скандалы о закупках газа властями через европейские посреднические фирмы.

На разрыв с "Газпромом"

В феврале Санду заявила, что республика впервые в своей истории не зависит от поставок "Газпрома" и поблагодарила западных партнеров, которые помогли финансировать программы преодоления энергетической уязвимости.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября "Газпром", который до прошлого года был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако власти Молдавии возложили ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации власти заявили, что дефицит газа покрывается из сформированных в прошлом году резервов газа, в том числе и российского, которые закачаны в подземные хранилища Украины и Румынии.

Со своей стороны, бывший советник президента Молдавии по экономике Олег Рейдман заявил, что Запад толкает правительство Молдавии к разрыву контракта с "Газпромом". По его словам, вместо этого молдавское государственное предприятие "Энергоком" на предоставленный ЕС кредит и деньги из бюджета покупает газ на спотовых рынках "по сумасшедшим ценам".