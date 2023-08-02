Продажи "Автоваза" в июле выросли почти в три раза

Они достигли 29,4 тыс. автомобилей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в июле 2023 года увеличились по сравнению с таким же периодом годом ранее в 2,8 раза и достигли 29,4 тыс. автомобилей. При этом июльский показатель превысил продажи в июне текущего года на 5,5%, говорится в сообщении компании.

Всего за январь - июль 2023 года продано 173 тыс. автомобилей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"По итогам июля 2023 года официальные дилеры Lada в России реализовали 29 378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что является лучшим результатом в 2023 году и на 5,5% выше, чем в июне", - отмечается в сообщении. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "Автоваза" за июль 2022 года составляли 10,3 тыс. авто (в прошлом году "Автоваз" не опубликовал собственные данные по июльским продажам).

Объем производства "Автоваза" по итогам июля текущего года составил 32 тыс. автомобилей и машинокомплектов. При этом за семь месяцев текущего года компания увеличила производство автомобилей под брендом Lada в 1,8 раза, до 160,9 тыс. штук.

"В ближайшие месяцы "Автоваз" увеличит темпы выпуска новых автомобилей, ускорив линию N1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, а линию N5 (Granta) - до 52 автомобилей в час", - говорится также в сообщении.

Продажи по моделям

Самым продаваемым компанией автомобилем остается Lada Granta, продажи которой в июле 2023 года возросли в 2,6 раза по сравнению с показателем за июль прошлого года, до 17,2 тыс. штук.

Также в июле этого года было реализовано 3,4 тыс. внедорожников Niva Legend, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Продажи Niva Travel составили 3,4 тыс. авто, что превышает показатель июля прошлого года в восемь раз.

В компании добавили, что отмечают активную заинтересованность потребителей в покупках новой модели Lada Vesta. Так, в июле было продано 5,1 тыс. таких автомобилей, что на 20,5% больше, чем в предыдущем месяце.