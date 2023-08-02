Закачка в европейские ПХГ в июле упала на 25% к 2022 году

Украинский транзит составил 42,4 млн куб. м

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле оказалась на 25% ниже по сравнению с прошлым годом и стала одной из наименьших за последние годы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Запасы газа в ПХГ Европы выросли до 86%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле существенно замедлились из-за заполненности хранилищ и низких цен. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Европейские ПХГ в июле пополнились на 10,2 млрд куб. м, что на 25% ниже прошлогодних показателей. Отбор газа из хранилищ составил только около 413 млн куб. м - на 72% меньше значения годом ранее.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 июля выросли до около 86% - на 15 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 94 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.

Средняя цена газа в Европе по итогам июля упала на 8%, до около $337 за 1 тыс. куб. м.

Поставки газа РФ через Украину

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 2 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Во вторник, 1 августа, объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 2 августа составляют 42,36 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с потоковой схемой РФ.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле существенно замедлились и не смогли достигнуть максимума для данного месяца, составив 10,95 млрд куб. м. Предыдущий максимум был установлен в июле 2022 года. Всего в январе - июле 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 78,86 млрд куб. м - на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 25 июля. На втором месте с долей в 29% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 11% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) упала до 8,18%. Однако это больше, чем поставляется из Великобритании (6,95%).