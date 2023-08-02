Страны ЕС потратили €733 млрд с марта 2022 года на господдержку предприятий

Субсидии получали предприятия, на деятельность которых негативно повлиял конфликт на Украине, а также в целях совершения зеленого энергоперехода, сообщила газета Financial Times

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза с марта 2022 года потратили €733 млрд на выплату государственных субсидий предприятиям, на деятельность которых негативно повлиял конфликт на Украине, а также в целях совершения зеленого энергоперехода. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные Еврокомиссии (ЕК).

Из указанной суммы "почти половина приходится" на Германию, отмечает издание. Второе место занимает Франция (23%), третье - Италия (8%). Выделенные средства в первую очередь были направлены на поддержку "производства полупроводников, боеприпасов, критически важного сырья и осуществление зеленого перехода". По данным газеты, указанная сумма траншей стала одной из "крупнейших за прошедшие годы", ее превосходят только выплаты в целях борьбы с пандемией COVID-19, которые составили в общей сложности €900 млрд.

В то же время неназванные европейские дипломаты сообщили изданию, что увеличение госрасходов играет на руку "лишь крупным экономикам объединения" и способствует "увеличению разрыва между государствами - участниками" сообщества. В ЕК же утверждали, что меры господдержки отдельных государств ЕС "не приводят к нарушению [равных условий] конкуренции [предприятий] внутри" объединения.