На инвестпортале Москвы число зарегистрированных пользователей выросло до 98 тыс.

С начала 2023 года на ресурсе создано более 11 тыс. учетных записей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество пользователей Инвестиционного портала Москвы с момента его запуска в 2014 году увеличилось до 98 тыс., сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На Инвестиционном портале Москвы зарегистрировалось уже 98 тыс. представителей бизнес-сообщества. Только с начала 2023 года на ресурсе создано более 11 тыс. учетных записей. Активный рост пользователей инструментов сайта подтверждает его высокую востребованность у инвесторов. Общее число посещений сайта за девять лет превысило 20 млн, число уникальных посетителей - более 10 млн", - сказал он.

Ефимов уточнил, что после регистрации на портале пользователи получают доступ к примерно 30 электронным сервисам, которые облегчают ведение бизнеса в столице. Доступный функционал упрощает взаимодействие с органами власти, позволяет в режиме онлайн подобрать оптимальные меры поддержки, узнавать актуальную информацию о реализуемых инвестпроектах и многое другое.

"В личном кабинете инвесторы могут подать заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта: они позволяют компаниям снизить налоговую нагрузку на 17-25% при реализации своих проектов. За время работы ресурса данными цифровыми инструментами воспользовались около 7,6 тыс. раз, в прошлом году - около 500, в этом - уже 586 раз. Кроме того, возможности инвестпортала постоянно расширяются. Например, в этом году мы добавили на ресурс два раздела: реестр инвестиционных инициатив и "Банк технологий". Таким образом, мы совместили на одной площадке все доступные преференции", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.