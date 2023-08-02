Германия с сентября упростит процедуру экспорта оборонной продукции в Южную Корею

Согласно заявлению DAPA, компании ФРГ будут сообщать властям о поставках за рубеж только после отгрузки

СЕУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Германия упростит процедуру экспорта оборонной продукции в Республику Корея с сентября. Об этом сообщило Управление программы оборонных закупок (DAPA) Республики Корея.

"С 1 сентября ФРГ больше не будет требовать от своих компаний, поставляющих в Южную Корею продукцию оборонного комплекса и товары двойного назначения, в которых не используются секретные технологии, получать разрешение Федерального управления экономики и экспортного контроля", - говорится в заявлении управления, которое приводит агентство Yonhap.

В соответствии с новыми правилами компании будут сообщать властям о поставках за рубеж только после отгрузки, информировало DAPA со ссылкой на Министерство экономики и защиты климата Германии.

Ожидается, что этот шаг решит проблемы, связанные с существующей процедурой экспорта, и приведет к активизации сотрудничества компаний двух стран на мировом рынке вооружений. Изменения отражают отношение Берлина к Сеулу "как к равному члену НАТО", поскольку такие условия предоставляются странам Евросоюза и членам Североатлантического альянса, отмечает DAPA.

Решение властей Германии было принято после того, как президент Республики Корея Юн Сок Ёль и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приняли индивидуальную программу партнерства о сотрудничестве в 11 сферах, в том числе в области борьбы с терроризмом, распространением ядерного оружия и угрозами в киберсфере, на саммите альянса в Вильнюсе, который прошел в июле.