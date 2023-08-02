Топ-менеджер ВТБ прогнозирует двузначный рост рынка рублевых сбережений в 2023 году

Он может вырасти на 15%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рынок рублевых сбережений в России по итогам 2023 года может вырасти на 15%. Такое прогноз дал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия-24", сообщает пресс-служба банка.

"По нашей оценке, рынок рублевых сбережений уже сейчас превысил 40 трлн рублей, хотя ранее мы ожидали достижения этого рубежа только по итогам года. Высокие ставки по депозитам и возможное дополнительное увеличение ключевой ставки будут способствовать его дальнейшему росту, и по итогам года он может составить уже 15%, что станет значимым результатом за несколько последних лет. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым клиентам уже доступны двузначные ставки", - приводит пресс-служба слова Печатникова.

По его словам, основным сберегательным инструментом остается рублевый депозит. Так, с начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в ВТБ вырос более чем на 400 млрд рублей, превысив 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум на 500 млрд рублей.

Одновременно продолжит снижаться объем валютных депозитов, ставки по которым зафиксировались на околонулевом уровне, а доля доллара и евро в портфеле сбережений россиян будет замещаться юанем, дал прогноз Печатников. Он уточнил, общий портфель вкладов в китайской валюте достиг 11,3 млрд юаней, увеличившись более чем в 1,6 раза с начала года.

По прогнозам ВТБ, доля китайских юаней на валютном рынке вырастет к концу текущего года до 26%, увеличившись за год более чем вдвое, и продолжит рост в дальнейшем.