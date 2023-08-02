Топ-менеджер ВТБ заявил о "расцвете" российского рынка автокредитования

По оценке кредитной организации, в 2023 году российские банки выдадут автокредитов на 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский рынок автокредитования в этом году "переживает свой расцвет". По прогнозам ВТБ, в 2023 году российские банки выдадут автокредитов на 1,5 трлн рублей, что в два раза выше показателя прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе банка со ссылкой на интервью заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова телеканалу "Россия-24".

"В этом году российский рынок автокредитования переживает свой расцвет: спрос превышает все рекордные показатели. Большую поддержку этому оказывают автодилеры, которые взяли на себя роль лидера по продажам подержанных транспортных средств, сделав этот сегмент прозрачным и понятным конечному потребителю. Во-вторых, это кратный рост объемов продаж китайских брендов - по нашей оценке, они занимают уже более половины всех выдач на новые автомобили", - цитирует пресс-служба Печатникова.

По оценке ВТБ, объем продаж российского рынка автокредитования до конца года возрастет до 1,5 трлн рублей. Этот результат на треть превысит показатель рекордного 2021 года и более чем в два раза - 2022 года. При этом по итогам семи месяцев текущего года объем продаж автокредитов в России уже превысил 750 млрд рублей, сообщил Печатников.

Он подчеркнул, что ВТБ пока не рассматривает повышение ставок в сегменте автокредитования. "Большинство жителей страны используют транспортные средства для работы, ведения бизнеса, решения бытовых задач и семейных путешествий. Поэтому пока мы не планируем повышение ставок по автокредитам, чтобы сделать покупку личного транспорта более доступной для семей. Мы следим за ситуацией в банковском секторе и предлагаем клиентам поддержку для решения финансовых вопросов на прежних условиях", - сказал он.