"Яндекс" распознал 10 млрд писем со спамом в 2023 году

Всего почтовые сервисы "Яндекса 360" с начала года обработали около 46 млрд входящих писем

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Почтовые сервисы "Яндекса 360" с начала этого года обработали порядка 46 млрд входящих писем, около 10 млрд из них оказались спамом. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"Яндекс 360" уточняет, что из 10 млрд спам-писем 4 млрд были распознаны при помощи алгоритмов технологии "Спамооборона", эта система выделила их как потенциально опасных для пользователей. Остальные 6 млрд писем сами попали в папки "спам" в почтовых ящиках клиентов.

В виртуальном пространстве "Яндекс 360" собраны "Яндекс Почта", "Яндекс Диск", "Телемост" (видеозвонки) и другие сервисы. Пространство помогает с организацией работы как одного человека, так и целой команды.

Касаемо видов спама, распространенных в этот момент, "Яндекс 360" выделяет письма, замаскированные под вакансии и подделку имени отправителя (спуфинг). В первом случае злоумышленники рассылают имейлы с предложением о трудоустройстве, повышая тем самым репутацию почтового домена. "Чем больше получателей откроют такое письмо и ответят на него, тем надежнее будет отправитель для почтовой системы. Этот прием позволяет мошенникам обходить спам-фильтры", - предупреждают в сервисе.

При спуфинге мошенники могут маскироваться под известные маркетплейсы, в том числе спамить про подарок, который пользователь якобы может получить. Они даже могут указать верный номер телефона получателя, но их имейлы распознаются по несовпадению названия письма и адреса отправителя, а также по некачественной верстке.