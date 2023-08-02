Кабмин утвердил перечень российских программ для обязательной предустановки в 2024 году

В новый список добавили несколько видеосервисов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство РФ определилось со списком российских программ, обязательных для предустановки в 2024 году на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления. Перечень утвержден распоряжением правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

"В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов. При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться", - говорится в сообщении.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей (за исключением отдельных классов программ).