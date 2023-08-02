Порт Янпу на Хайнане вошел в список строящихся логистических зон КНР национального уровня

Предполагается, что порт позволит создать к западу от Хайнаня новый эффективный маршрут морских и сухопутных грузовых перевозок

ХАЙКОУ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР внес транспортно-экономическую зону порта Янпу на острове Хайнань в список формирующихся логистических комплексов Китая национального уровня. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточнило издание, Янпу - единственный в Китае узел логистики, расположенный на территории порта свободной торговли. Предполагается, что в обозримом будущем этот порт позволит создать к западу от Хайнаня новый эффективный маршрут морских и сухопутных грузовых перевозок.

Логистический комплекс находится на территории промышленного кластера, площадь которого составляет 11,47 кв. км. Там имеется порт с таможенным складом, зона международных торговых услуг, контейнерный терминал и современный логистический сектор.

В соответствии с программой развития Хайнаньского порта свободной торговли власти провинции планируют оказывать активную поддержку логистической зоне Янпу, способствовать укреплению ее контактов с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Предполагается, что порт будет играть ключевую роль во внешнеэкономических проектах, реализуемых в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь".

Янпу и прилегающая к нему индустриальная зона опережающего экономического развития играют важную роль в формировании единой высокоэффективной транспортной сети КНР: в соответствии с планом китайского правительства, к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, в Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет логистическим узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.