Экс-премьер Украины считает, что западные инвесторы скупят госактивы при приватизации

Николай Азаров отметил, что во время боевых действий их можно приобрести по бросовым ценам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Западные инвесторы станут единственными, кто получит выгоду от приватизации украинских государственных предприятий, которые во время боевых действий можно скупить по бросовым ценам. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

31 июля глава правительства страны Денис Шмыгаль сообщал, что более 1,9 тыс. объектов уже переданы Фонду государственного имущества Украины для выставления на аукционы. При этом он поручил ускорить передачу и других предприятий. По его словам, перед фондом в этом году стоит задача продолжить малую приватизацию и начать большую.

"Западные "партнеры" помогут киевскому режиму продать за бесценок ряд предприятий. <...> В воюющей Украине цены на предприятия будут крайне низкими, зато в приватизации смогут участвовать крупные иностранные игроки, им крайне выгодна скупка украинского госимущества по бросовым ценам", - написал он в Telegram-канале.

Экс-премьер обратил внимание, что в 2008 году стоимость госактивов, которые можно было выставить на приватизацию, составляла порядка $16 млрд. В 2020 году, когда власти Украины отказались от так называемой большой приватизации из-за пандемии коронавируса, они рассчитывали получить примерно $3,3 млрд.

"Сейчас же, в военное время, прибыль Украине не светит - госактивы с тех пор в цене не выросли, а упали. И это не может не радовать западных партнеров, которые "помогут" Украине в поиске инвесторов под приватизацию", - уверен экс-премьер. По его сведениям, первыми активами, выставленными на торги, станут Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания и "Центрэнерго".

Приватизация на Украине

На Украине в марте 2019 года была предложена приватизация 431 государственного предприятия, однако из-за ухудшения экономической обстановки в связи с пандемией программу приостановили. Изначально планировалось допустить продажу и стратегических госпредприятий, в том числе энергетических и оборонных, среди которых были "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укржелдорога", "Укрпочта" и другие. При этом доля государства не должна была оказаться менее 50% плюс одна акция.

В марте 2021 года к планам приватизации снова вернулись. Верховная рада приняла закон, которым разблокировала выполнение программы. В качестве обоснования указывали необходимость пополнения госбюджета.

В июле прошлого года Рада разрешила приватизацию крупных промышленных предприятий, фактически позволяющий начать так называемую большую приватизацию. Закон также предусматривал возможность продавать акции с дисконтом в 50%. Правительство страны утвердило перечень из 420 предприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы. При этом Рада запретила приватизацию заводов по изготовлению и ремонту всех видов оружия, которое находится на вооружении украинской армии.