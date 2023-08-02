ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях для розничных клиентов

По словам зампрезидента - председателя правления кредитной организации Анатолия Печатникова, розничные клиенты ВТБ в настоящее время могут перевести деньги за рубеж в 11 стран

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Розничные клиенты ВТБ теперь могут открывать счета и проводить обменные операции в индийских рупиях, заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ. Банк поддерживает тренд на дедолларизацию, в связи с чем постоянно расширяет список доступных клиентам валют. Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах", - приводит пресс-служба банка слова Печатникова со ссылкой на его интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Печатникова, розничные клиенты ВТБ сейчас могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, до конца года число доступных направлений увеличится до 30. "Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которыми у нашей страны налажены партнерские отношения, и куда сейчас растет туристический поток. Поэтому мы планируем, что новый сервис будет максимально востребован у клиентов, которые планируют туристические и деловые поездки в эти страны", - пояснил банкир.

По прогнозам ВТБ, в 2023 году клиенты совершат около 250 тыс. переводов за рубеж, это кратно превосходит результат не только прошлого года, но и досанкционного уровня, указал Печатников. "В следующем году мы делаем ставку на развитие входящих переводов из-за границы", - добавил он.

В декабре прошлого года ВТБ запустил прямые платежи в индийских рупиях для клиентов малого и среднего бизнеса. До этого ВТБ получил разрешение Резервного банка Индии на проведение расчетов в национальной валюте страны и открыл востро счета в индийских рупиях.