Кабмин расширил перечень российских программ, обязательных для предустановки в 2024 году

В него вошли онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, "Билайн ТВ", "Триколор" и Дом.ru Movix

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Перечень российских программ, обязательных для предустановки на смарт-телевизоры в 2024 году, расширен на несколько пунктов. Об этом говорится в соответствующем документе правительства, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В аналогичном перечне на 2023 год в разделе, посвященном смарт-ТВ, указаны 13 видеосервисов и приложений. Перечень на 2024 год расширен до 19 пунктов, в том числе за счет включения в него онлайн-кинотеатров Amediateka, Kion, "Билайн ТВ", "Триколор" и Дом.ru Movix.

Разделы перечня, касающиеся предустановки программ на смартфоны, планшеты и ПК, в версии для 2024 года почти не изменились по сравнению с действующими в 2023 году, только вместо "Новости Mail.ru" в качестве новостного агрегатора указан "Дзен", а Rutube сменил OK Live (в версии документа на 2023 год Rutube тоже присутствует, но в разделе предустановки на смарт-ТВ, а теперь будет в двух разделах - для телевизоров и для смартфонов).

Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Как подчеркнули в правительстве, владельцы электронных устройств "по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться".

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей (за исключением отдельных классов программ).