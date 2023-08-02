БЖД за семь месяцев перевезла более 1,5 млн человек в сообщении с Россией

Между странами еженедельно курсируют порядка 150 поездов, отметили в пресс-центре Белорусской железной дороги

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Порядка 150 поездов еженедельно курсируют между Белоруссией и Россией, в январе - июле 2023 года объем перевозок пассажиров составил 1,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги (БЖД).

"В целом в настоящее время между Республикой Беларусь и Российской Федерацией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Анапы и Самары. Еженедельно между двумя государствами курсируют порядка 150 поездов", - говорится в сообщении. По оперативным данным ведомства, в январе - июле "объем перевозок пассажиров в сообщении с РФ составил 1533,7 тыс. пассажиров, что на 6,2% выше уровня аналогичного периода 2022 года".

Отмечается, что самыми популярными направлениями по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург. "На долю перевозок между Беларусью и двумя крупнейшими городами России приходится почти 87% прямого международного сообщения или более 1180 тыс. пассажиров", - сообщили в пресс-центре.

В БЖД обратили внимание, что до конца сентября в сообщении с Санкт-Петербургом Белорусской железной дорогой назначен дополнительный поезд международных линий №250/249 Минск - Санкт-Петербург - Минск. Также в составе данного поезда курсирует прицепной вагон Минск - Псков. Кроме того, еженедельно курсируют поезда № 66/65 Минск - Мурманск и № 366/365 Минск - Архангельск. Отмечается, что летом данное направление особенно популярно у любителей туризма.