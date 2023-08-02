В КНР транзакции Binance в мае достигли $90 млрд, несмотря на запрет властей

По данным The Wall Street Journal, Китай стал крупнейшим рынком торговли криптовалютой для биржи

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Объем транзакций крупнейшей криптовалютной биржи Binance в Китае достиг $90 млрд в мае 2023 года, несмотря на запрет торговли цифровыми активами в стране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении данные.

По информации издания, Китай стал крупнейшим рынком торговли криптовалютой для Binance. На его долю сейчас приходится 20% от всего объема сделок компании. Согласно документу, с которым ознакомилась газета, Binance помогала китайским клиентам обходить ограничения, установленные центробанком КНР, присылая им ссылки на веб-сайты с китайскими доменными именами, а затем перенаправляя их на глобальную биржу. Клиенты Binance также использовали VPN для регистрации на бирже.

Бывшие и нынешние сотрудники Binance отмечают, что внутри компании подчеркивают важность китайского рынка для биржи, несмотря на официальный запрет на операции с криптовалютой в КНР. По их словам, спустя два года после введения запрета следственная группа компании продолжает тесно сотрудничать с правоохранительными органами КНР для выявления потенциальной преступной деятельности среди более чем 900 тыс. активных пользователей в стране.

Криптовалютная биржа Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. В 2021 году китайские власти заблокировали сайт и мобильное приложение Binance, что стало очередным шагом правительства по борьбе с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране.