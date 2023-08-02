Экспорт рыбы из России за январь-июль сохранился на уровне 2022 года

Объем поставок составил 1,4 млн тонн, сообщили в Рыбном союзе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Объем экспорта рыбной продукции из России за январь - июль 2023 года сохранился на уровне 2022 года и составил 1,4 млн тонн, при этом общая стоимость поставок снизилась на 12% в годовом выражении, до $2,9 млрд. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Рыбного союза.

"По оценкам аналитического центра Рыбного союза, объем экспорта рыбной продукции из России за январь - июль 2023 года достиг 1,4 млн тонн, сохранившись на уровне аналогичного периода 2022 года. При этом общая стоимость поставок снизилась на 12% год к году - до $2,9 млрд", - говорится в сообщении.

Основные направления экспорта рыбной продукции

Доля Китая, который занимает первое место в структуре российского рыбного экспорта, по итогам семи месяцев текущего года выросла до 53% в весе и до 43% в стоимости. Доля Южной Кореи увеличилась до 34% в весе и до 35% в стоимости. Доля Нидерландов снизилась до 8% весе, но в стоимости не изменилась (14%). На Японию пришлось 1% объема поставок (3% в стоимостном выражении). В топ-5 крупнейших рынков сбыта также вошла Германия, ее доля снизилась до 1% в весе и 1% в стоимости.

Аналитики также отметили расширение поставок рыбной продукции в страны Африки. Например, в первом полугодии 2023 года идут поставки филе минтая и мороженой сельди в Либерию, а также мороженой сельди в Того и Нигер.

В топ-3 видов экспортной продукции по итогам января - июля 2023 года вошел мороженный минтай. На него пришлось 44% всех поставок в весе и 21% в стоимостном выражении. Основные направления экспорта остались прежними: Китай, Южная Корея, а также Таджикистан и Узбекистан.

Также в рейтинг вошла мороженая сельдь: на нее пришлось 19% всех поставок в весе и 5% в стоимостном выражении. Основные направления также сохранились - Китай, Южная Корея, Нигерия, Великобритания.

Филе минтая занимает третье место с долей в 5% всех поставок в весе и 7% в стоимостном выражении. Основные направления поставок - Южная Корея, Нидерланды, Германия.