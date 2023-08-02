Топ-менеджер ВТБ предложил банкам перейти на единый домен для защиты от мошенников

Как подчеркнул Анатолий Печатников, разрешение на регистрацию банковских ресурсов должно выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает регистрировать банковские сайты на отдельном домене, тогда мошенники не смогут подделывать страницы кредитных организаций в интернете. Свое предложение топ-менеджер ВТБ высказал в эфире телеканала "Россия-24".

"По данным ВТБ, ежедневно в сети появляются ресурсы, которые мимикрируют под официальные сайты кредитных организаций. Только в 2022 году ВТБ заблокировал около 27 тыс. таких мошеннических страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих бренд банка, - сказал Печатников. - ВТБ считает, что для борьбы с ними нужен полноценный механизм, который создаст условия для предотвращения подобных хищений. Одной из мер может стать внедрение единого домена верхнего уровня для сайтов российских банков. Например, ".банк" или ".фин", при этом важно, чтобы права владения были зарегистрированы на территории России".

Печатников подчеркнул, что разрешение на регистрацию банковских ресурсов должно выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации. "Создание единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит в значительной мере решить вопрос фишинга - клиенты будут видеть, что сайт официальный и понимать, что им безопасно пользоваться. Это поможет сделать еще один системный шаг для защиты средств клиентов по всей стране", - пояснил Печатников.