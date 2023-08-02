2 августа, 08:42

Softline и ICL Services будут вместе оказывать техническую поддержку IТ-продуктов

Компании заключили соответствующее соглашение о партнерстве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Группа компаний Softline и поставщик IТ-услуг ICL Services заключили соглашение о партнерстве. В соответствии с документом, компании будут совместно оказывать услуги по поддержке зарубежных и российских IТ-решений, сообщили в пресс-службе Softline.

"Ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и ICL Services, поставщик IТ-сервисных услуг и инновационных продуктов, объявляют о заключении стратегического партнерства. Альянс компаний будет оказывать совместные услуги по технической поддержке как зарубежных, так и отечественных решений", - сообщили в пресс-службе.

Компании разработали трехлетний план совместного развития, который подразумевает кратный рост объемов совместных проектов, совместные маркетинговые активности и инвестиции с обеих сторон.

Стороны также создали команды специалистов, обладающих соответствующим опытом и компетенциями. 

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