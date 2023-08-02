Дерипаска считает, что создание странами своих платежных систем даст РФ новые возможности

По словам бизнесмена, наличие международной системы расчетов укрепляет финансовый суверенитет страны, а также дает больше возможностей в дедолларизации расчетов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что создание странами собственных систем международных расчетов откроет новые возможности для российских компаний и граждан, особенно в части дедолларизации платежей. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен отметил, что риск введения санкций, а также угрозы со стороны США подталкивают все больше стран к созданию собственных систем международных расчетов - в разработке как минимум четыре такие системы. "Уже есть Китай с его передовым цифровым юанем, платежи в индийской рупии будут также активно поддерживаться странами Ближнего Востока. Да и Британия наверняка в следующем году при смене правительства опять задумается: как бы создать Сингапур-на-Темзе, о котором они рассуждали лет 20 тому назад. И тут без собственной платежной системы не обойтись", - подчеркнул он.

По словам Дерипаски, наличие международной системы расчетов укрепляет финансовый суверенитет страны, а также дает больше возможностей России, в частности - в дедолларизации расчетов.

"Все это откроет новые возможности для российских компаний и граждан, особенно в дедолларизации расчетов, но еще больше возможностей откроется для финансовых рынков стран, которые как раз создадут свои международные платежные системы, подкрепив собственный экономический суверенитет", - сказал он.